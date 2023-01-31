Черышев считает, что у Лунева есть шанс стать первым номером в «Байере»

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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о своем разговоре с голкипером Андреем Луневым, который не имеет игровой практики в «Байере».
«После товарищеского матча пересеклись и с Андреем, и с Сердаром Азмуном. Андрюха сыграл весь матч, а Азмун, как и я, вышел на замену. После игры поговорили. Лунь рассказал, что у них хорошая команда, молодая, много разных национальностей. Недавно тренером стал Хаби Алонсо — с ним я тоже знаком. В целом он доволен, но, конечно, хочет играть. Мне кажется, все еще будет. Думаю, он получает огромный опыт, тренируясь с такими футболистами. Если будет дальше тренироваться и прогрессировать, у него все получится, уверен. Может быть появится шанс, который надо будет использовать. Думаю, у Андрея хорошие задатки и есть все шансы стать номером один в «Байере», — приводит слова Черышева Sport24.
31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.
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