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Германия

Сегодня, 20:18

Черышев считает, что у Лунева есть шанс стать первым номером в «Байере»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о своем разговоре с голкипером Андреем Луневым, который не имеет игровой практики в «Байере».

«После товарищеского матча пересеклись и с Андреем, и с Сердаром Азмуном. Андрюха сыграл весь матч, а Азмун, как и я, вышел на замену. После игры поговорили. Лунь рассказал, что у них хорошая команда, молодая, много разных национальностей. Недавно тренером стал Хаби Алонсо — с ним я тоже знаком. В целом он доволен, но, конечно, хочет играть. Мне кажется, все еще будет. Думаю, он получает огромный опыт, тренируясь с такими футболистами. Если будет дальше тренироваться и прогрессировать, у него все получится, уверен. Может быть появится шанс, который надо будет использовать. Думаю, у Андрея хорошие задатки и есть все шансы стать номером один в «Байере», — приводит слова Черышева Sport24.

31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-o-nedavnem-razgovore-s-lunevym-v-tselom-on-dovolen-no-konechno-khochet-igrat

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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