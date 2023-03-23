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Сегодня, 14:32

Дани Ольмо продлит контракт с «Лейпцигом», только если команда выйдет в Лигу чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо задумывается об уходе из клуба, сообщает SportBild.

По информации источника, хорватский полузащитник выставил условие, что готов продлить контракт с клубом, только если «Лейпциг» в этом сезоне попадет в Лигу чемпионов. Действующее соглашение Ольмо с клубом рассчитано до лета 2024 года. После 25 туров «Лейпциг» с 45 очками занимает пятое место в бундеслиге.

Ольмо выступает за немецкий клуб с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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ФК Лейпциг
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