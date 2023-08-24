Даниэль Ольмо не покинет «Лейпциг»

Советник правления «Лейпцига» Оливер Минцлафф рассказал, что полузащитник Даниэль Ольмо останется в команде.

«Дани Ольмо будет частью команды «Лейпцига» в этом сезоне. Неважно, кто заинтересован в его услугах, он здесь, и он останется в клубе», — цитирует советника Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал» Мадрид.

Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» в январе 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний испанец сыграл за немецкий клуб 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.