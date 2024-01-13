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Германия

Сегодня, 22:25

Голевая передача Санчо помогла «Боруссии» разгромить «Дармштадт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джейдон Санчо и Марко Ройс.
Фото ФК «Боруссия»
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Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Дармштадт» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.

На 24-й минуте счет открыл Юлиан Брандт. На 77-й минуте преимущество дортмундцев удвоил Марко Ройс. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

Голевую передачу на Ройса отдал Джейдон Санчо, для которого этот матч стал первым за «Боруссию» после возвращения. «Шмели» арендовали англичанина у «Манчестер Юнайтед».

Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом

«Боруссия» (30 очков) поднялась на пятое место в бундеслиге. «Дармштадт» (10) замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
13 янв, 20:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:3
Боруссия Д

Источник: Таблица бундеслиги
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Дармштадт
1
0
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