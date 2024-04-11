Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:36

Дайер признался, что счастлив быть в «Баварии»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Баварии» Эрик Дайер рассказал, что думает о своей команде. Этой зимой футболист перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».

«Я люблю этот клуб. Я люблю этот город. Мы очень счастливы. И хотя я и раньше знал о «Баварии», я был очень впечатлен, когда узнал, насколько велик этот клуб на самом деле», — сказал Дайер в клубном подкасте.

В этом сезоне 30-летний англичанин провел 10 матчей в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место, набрав 60 очков.

Эрик Дайер
ФК Бавария
0
Читайте также
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Баварии» рассказал о будущем Дэвиса в клубе