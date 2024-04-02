Де Дзерби стал главным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»

2 апреля, 11:25
Стали известны главные кандидаты на замену тренеру Томасу Тухелю в «Баварии».
Как сообщает The Times, главным кандидатом на пост главного тренера стал Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон». В руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают 44-летнего специалиста — в частности, большим поклонником Де Дзерби является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом.
По информации источника, в число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входят Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии, и тренер сборной Австрии Ральф Рангник.
Ранее сообщалось, что в контракте Де Дзерби с «Брайтоном» есть пункт о выкупе за 15 миллионов евро.
44-летний итальянец возглавляет английский клуб с сентября 2022 года. «Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.