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Германия

2 апреля, 11:25

Де Дзерби стал главным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны главные кандидаты на замену тренеру Томасу Тухелю в «Баварии».

Как сообщает The Times, главным кандидатом на пост главного тренера стал Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон». В руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают 44-летнего специалиста — в частности, большим поклонником Де Дзерби является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом.

По информации источника, в число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входят Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии, и тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Роберто Де&nbsp;Дзерби. Протагонист, которого рекомендует сам Гвардиола. Колонка Казанского — о Роберто Де Дзерби

Ранее сообщалось, что в контракте Де Дзерби с «Брайтоном» есть пункт о выкупе за 15 миллионов евро.

44-летний итальянец возглавляет английский клуб с сентября 2022 года. «Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

ФК Бавария
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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