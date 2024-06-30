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Сегодня, 07:44

Де Лигт готов перейти из «Баварии» в «МЮ»

Виктория Кравченко
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В «Манчестер Юнайтед» надеются, что в ближайшее время смогут купить защитника «Баварии» Маттейса де Лигта, информирует журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, представители английского клуба связались с агентом игрока для согласования деталей контракта. Сам де Лигт не против продолжить карьеру в «МЮ».

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб может потребовать за игрока 70 миллионов евро.

Де Лигт выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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