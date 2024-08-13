Де Лигт перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 22:19
«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Де Лигт выступал за «Баварию» с июля 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2027 года.
В сезоне-2023/24 защитник провел 30 матчей за мюнхенцев, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.