Де Лигт — на вопрос, почему не играет за «Баварию»: «Понятия не имею, спросите тренера»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о небольшом количестве игровой практики в текущем сезоне.

«Почему я не играю с первых минут? Понятия не имею, вы должны спросить об этом тренера. Я делаю то, что хочет тренер, поэтому отыграл 1 и 6 минут в двух последних матчах. Единственное, что я могу сделать — это работать на поле. Все остальное — решение тренера», — приводит слова де Лигта Sport1.

В текущем сезоне 24-летний защитник сборной Нидерландов провел 4 матча в бундеслиге, отыграв в общей сложности 37 минут. Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель недоволен игрой де Лигта.