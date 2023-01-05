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Сегодня, 10:51

De Telegraaf: Дейли Блинд станет игроком «Баварии»

Алина Савинова
Дейли Блинд.
Фото Global Look Press
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Нидерландский защитник Дейли Блинд переходит в «Баварию», информирует De Telegraaf.

По информации источника, 32-летний футболист вылетел в Германию для подписания контракта с мюнхенским клубом, который будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Также отмечается, что Блинд пройдет медицинское обследование.

Нидерландский защитник может стать заменой для получившего травму на ЧМ-2022 в Катаре защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса.

В конце декабря Блинд расторг контракт с «Аяксом», за который выступал с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/22073906/daley-blind-naar-bayern-munchen
Футбол
ФК Бавария
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