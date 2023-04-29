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Директор дортмундской «Боруссии» Кель — о судействе в матче с «Бохумом»: «Исход встречи решил судья»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о судействе в матче 30-го тура бундеслиги против «Бохума».

«Исход матча решил судья. Почему он не замечает фолы? А ведь на кону очень многое... Он был у нас в раздевалке, и у нас состоялся открытый разговор. Ему пришлось многое выслушать», — приводит слова Келя Sport1.de.

«Боруссия» с 61 очком лидирует в бундеслиге, оторвавшись от «Баварии» (59) на 2 очка. Однако у мюнхенцев остается одна игра в запасе. У «Бохума» 28 очков и 15-я строчка.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
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