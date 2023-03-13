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Германия

13 марта, 22:45

Агент Селюк: «Не только в Африке футболистам занижают возраст, в России тоже такое бывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о проблеме занижения возраста у африканских футболистов на фоне новости о том, что нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может быть не 18 лет, а 22.

«Естественно, такая проблема существует, но она существует не только в Африке. Впрочем, с каждым годом такие подтасовки делать мошенникам все сложнее и сложнее, потому что сейчас появляются компьютеризированные базы, куда вносят путь футболиста с условно 12 лет.

Да, такая проблема бывает, но такое бывает везде — и в России тоже. Помните, ходили слухи, что возраст Шапи занижен? В каждой стране бывают такие случаи и слухи. Взять молодежный футбол — бывают истории, когда в командах из Кавказа на поле выходят условные «13-летние бородачи». Но, безусловно, в некоторых районах Африки есть футболисты, которые выглядят старше, чем они есть на самом деле. Допустим, камерунцы выглядят старше, чем ивуарийцы", — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

По официальным данным Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, датой его рождения считается 20 ноября 2004 года. Однако по информации СМИ, приемный отец Мукоко передал реальное свидетельство о рождении футболиста. В этом документе указано, что реальное имя Мукоко Юссуф Мухамад, а дата рождения 2000 год.

Источник: РБ Спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
Дмитрий Селюк
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