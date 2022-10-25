Дортмудская «Боруссия» интересуется полузащитником «Аякса» Кудусом

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Дортмудская «Боруссия» интересуется атакующим полузащитником «Аякса» Мохаммедом Кудусом, сообщает Bild.
Немецкий клуб постарается приобрести 22-летнего игрока в летнее трансферное окно.
Контракт ганца с голландским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В этом сезоне Кудус провел за «Аякс» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования