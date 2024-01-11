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Германия

Сегодня, 15:37

Дортмундская «Боруссия» арендовала Санчо до конца сезона-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
Джейдон Санчо.
Фото ФК «Боруссия»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо перешел на правах аренды в дортмундскую «Боруссию», сообщается на сайте немецкой команды.

Аренда 23-летнего игрока рассчитана до 30 июня 2024 года.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что соглашение не предусматривает опции выкупа, а аренда игрока обойдется немецкому клубу в 4 миллиона евро.

В сентябре 2023 года «МЮ» объявил об отстранении англичанина от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Санчо с 2017 по 2021 год уже выступал за «Боруссию», откуда и перешел в английский клуб за 85 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 футболист сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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