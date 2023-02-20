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Сегодня, 16:33

Дортмундская «Боруссия» — единственная команда в топ-10 европейских чемпионатах, которая выиграла все матчи в 2023 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» стала единственной командой в топ-10 европейских чемпионатах, которая выиграла все матчи в 2023 году, сообщает Opta.

19 февраля «Боруссия» переиграла «Герту» (4:1) в матче 21-го тура бундеслиги и продлила свою серию побед до восьми матчей в 2023 году.

По информации стратегического агентства Opta, «шмели» — единственная команда, которая выиграла 100% матчей в 2023 году.

На данный момент в турнирной таблице бундеслиги лидируют три команды — «Бавария», «Боруссия» и «Унион Берлин», набрав по 43 очка за 21 тур.

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