Дортмундская «Боруссия» готова предложить Беллингему значительное повышение зарплаты

Дортмундская «Боруссия» готова предложить полузащитнику Джуду Беллингему 150-процентное повышение зарплаты, сообщает Bild.

По данным источника, клуб хочет любыми способами удержать 19-летнего игрока на длительный срок. Считается, что за английским футболистом охотятся «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Действующий контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.