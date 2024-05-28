Дортмундская «Боруссия» готова продать Адейеми в летнее трансферное окно

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может покинуть команду летом 2024 года, сообщает Sky Deutschland.

По информации источника, руководство «шмелей» рассматривает возможность продажи 22-летнего немца и готов выслушать предложения по игроку. В данный момент форвард входит в сферу интересов нескольких клубов АПЛ.

Адейеми выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.