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Сегодня, 12:53

Дортмундская «Боруссия» готова продать Адейеми в летнее трансферное окно

Владислав Корегин
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может покинуть команду летом 2024 года, сообщает Sky Deutschland.

По информации источника, руководство «шмелей» рассматривает возможность продажи 22-летнего немца и готов выслушать предложения по игроку. В данный момент форвард входит в сферу интересов нескольких клубов АПЛ.

Адейеми выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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