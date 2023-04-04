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Сегодня, 08:56

Дортмундская «Боруссия» хочет продать Тома Менье за 15 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» готова продать защитника Тома Менье за 15 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По данным источника, именно такую сумму придется заплатить «Барселоне» в следующее трансферное окно, если клуб все-таки решит приобрести 31-летнего игрока. Главный тренер «Барселоны» Хави и руководство являются большими поклонниками бельгийского защитника, но цена, запрашиваемая «Боруссией», может заставить их отказаться от сделки.

Менье выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за команду из Дортмунда. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

Источник: Sport.es
Тома Менье
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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