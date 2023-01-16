Дортмундская «Боруссия» хочет взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Элангу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может зимой перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Talk Sport. Немецкий клуб готов взять в аренду 20-летнего шведа.

Также на футболиста претендует «Эвертон». «МЮ» пока не принял решение о перспективах нападающего в нынешнем сезоне.

Эланг выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В марте 2022 года Эланга дебютировал в составе национальной команды Швеции.