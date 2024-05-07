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Сегодня, 20:58

Дортмундская «Боруссия» лидирует в борьбе за подписание Гирасси

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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может покинуть клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, главным претендентом на 28-летнего гвинейца является дортмундская «Боруссия». Помимо немецкой команды, игрок входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Гирасси выступает за «Штутгарт» с осени 2022 года. В нынешнем сезоне форвард отыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Штутгарт
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