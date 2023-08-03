Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде нападающего «Нюрнберга» Нишальке

Дортмундская «Боруссия» арендовала у «Нюрнберга» форварда Джермейна Нишальке.

20-летний футболист будет выступать за молодежный состав «Боруссии», который играет в 3-й лиге. Арендное соглашение рассчитано на один год с опцией выкупа.

Нишальке родился в Берлине, тренировался в командах «Герта Целендорф» и «Унион». В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей в баварской региональной лиге и забил 18 голов.

В декабре 2022 года игрок подписал профессиональный контракт с клубом «Нюрнберг». В прошлом сезоне Нишальке трижды выступал за команду во второй бундеслиге. Фамилия игрока на немецком языке созвучна со словами «нет «Шальке»»