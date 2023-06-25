Дортмундская «Боруссия» практически согласовала трансфер полузащитника «Аякса» Альвареса

Сегодня, 05:31
Дортмундская «Боруссия» близка к покупке полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб практически согласовал трансфер. Сделка должна быть завершена в течение недели, 25-летний мексиканец заключит контракт с новой командой до конца июня 2028 года.
Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.