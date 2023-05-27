Дортмундская «Боруссия» уступает «Майнцу» 0:2 после первых 25 минут матча, Аллер не реализовал пенальти

Сегодня, 17:00
Дортмундская «Боруссия» дома уступает «Майнцу» после первых 25 минут матча 34-го тура бундеслиги со счетом 0:2.
Счет в матче открыл защитник гостей Андреас Ханче-Ольсен. Затем форвард «шмелей» Себастьян Аллер не смог реализовать 11-метровый удар.
На 24-й минуте встречи нападающий «Майнца» Карим Онисиво удвоил преимущество своей команды.
«Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу в этой встрече.
За тур до конца сезона «шмели» занимают первое место в таблице бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков.