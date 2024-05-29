Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд может продолжить свою карьеру в Германии, сообщает ESPN.

По информации источника, 22-летний англичанин входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Немецкая команда планирует связаться с руководством «красных дьяволов» по поводу трансфера игрока после финального матча Лиги чемпионов против «Реала». При этом «шмели» готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста до конца сезона-2024/25.

Гринвуд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Всего за команду он провел 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сезон-2023/24 Гринвуд провел в аренде в «Хетафе». На его счету 10 забитых мячей и 6 голевых передач в 36 сыгранных встречах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.