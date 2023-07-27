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Сегодня, 07:07

Мусиала: «Бавария» показала неплохой футбол в игре с «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала оценил игру команды в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (1:2).

«Это была наша первая предсезонная игра. Она была полезна для ног и позволила войти в режим, который мы тренировали на прошлой неделе. Есть вещи, которые мы еще можем улучшить, но в первой игре мы показали неплохой футбол. Есть много вещей, на которые мы можем опираться. Но мы должны быть более сосредоточены перед воротами, я должен был не упустить свой шанс забить в левый угол. Мы будем работать над этим и практиковать точность на тренировках. У нас всегда есть шансы в игре, но мы должны начать их реализовывать сейчас», — приводит слова Мусиалы пресс-служба «Баварии».

«Бавария» проведет следующую товарищескую встречу с японским «Кавасаки» 29 июля, старт матча — 13.00 мск.

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Джамал Мусиала
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