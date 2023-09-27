Мусиала: «Я хочу стать одним из лучших игроков мира, таковы мои амбиции»

Сегодня, 08:06
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что хочет стать одним из лучших футболистов мира.
«Я хочу стать одним из лучших игроков мира. Таковы мои амбиции. Через 1-2 года я хочу быть на самом высоком уровне. Выиграть «Золотой мяч»? Путь еще долог, но моя цель и мечта — быть лучшим. АПЛ на сегодняшний день является самой сильной и привлекательной лигой в мире. Но я чувствую себя здесь комфортно и нацелен на успех с «Баварией». Однако никогда не знаешь, что произойдет через несколько лет», — приводит слова Мусиалы Bild.
20-летний немец в текущем сезоне провел 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.