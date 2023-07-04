Джеррард хочет видеть Садио Мане в «Аль-Иттифаке»

Вингер «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Bild, 31-летний футболист привлек интерес «Аль-Насра» и «Аль-Иттифака», который вчера возглавил Стивен Джеррард. Английский тренер и сенегалец хорошо друг друга знают. Джеррард хочет видеть Мане в своем новом клубе.

По данным источника, «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно повысить игроку зарплату. Возможный трансфер во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане переходить в Саудовскую Аравию.

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.