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Сегодня, 10:27

Окоча — о Владимире Буте: «Было сложно играть против «Боруссии» с ним в составе»

Алина Савинова
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Бывший нигерийский полузащитник Джей-Джей Окоча, выступавший в 90-е в бундеслиге, ответил на вопрос, кто из российских футболистов ему больше всего запомнился.

«Конечно же Владимир Бут. Он был отличным футболистом. Вместе с «Боруссией» Бут не раз выигрывал бундеслигу и был известен в Германии. Было сложно играть против «Боруссии» с ним в составе, тем более в гостях, ведь у этой команды лучшие фанаты и стадион в Германии», — приводит Sport24 слова нигерийца.

Бут выступал в дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2000 год. В составе этой команды он стал двукратным чемпионом Германии, обладателем Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-bylo-slozhno-igrat-protiv-borussii-s-nim-v-sostave-okocha-o-tom-kto-iz-rossiyskikh-futbolistov-yemu-zapomnilsya
Владимир Бут
Джей-Джей Окоча
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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