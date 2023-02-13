Окоча — о Владимире Буте: «Было сложно играть против «Боруссии» с ним в составе»

Бывший нигерийский полузащитник Джей-Джей Окоча, выступавший в 90-е в бундеслиге, ответил на вопрос, кто из российских футболистов ему больше всего запомнился.

«Конечно же Владимир Бут. Он был отличным футболистом. Вместе с «Боруссией» Бут не раз выигрывал бундеслигу и был известен в Германии. Было сложно играть против «Боруссии» с ним в составе, тем более в гостях, ведь у этой команды лучшие фанаты и стадион в Германии», — приводит Sport24 слова нигерийца.

Бут выступал в дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2000 год. В составе этой команды он стал двукратным чемпионом Германии, обладателем Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.