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Санчо: «Я намерен помочь дортмундской «Боруссии» выйти в Лигу чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

«Когда я сегодня вошел в раздевалку, то почувствовал себя как дома. Я знаю этот клуб изнутри, я всегда был очень близок к здешним болельщикам и никогда не терял связи с людьми, стоящими у руля. Не могу дождаться, когда снова увижу своих товарищей по команде, выйду на поле, буду играть в футбол с улыбкой на лице, забивать голы. Я намерен помочь им выйти в Лигу чемпионов», — приводит слова Санчо сайт немецкого клуба.

23-летний игрок уже играл за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. Он провел за команду 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 голевые передачи. Затем англичанина купил «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро.

В сентябре 2023 года «МЮ» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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Дортмундская «Боруссия» арендовала Санчо до конца сезона-2023/24