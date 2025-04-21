Джонатан Та объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона

Защитник «Байера» Джонатан Та сообщил, что уйдет из команды в конце сезона-2024/25.

Контракт 29-летнего немца с клубом истекает в конце июня.

«Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь. Я откровенно сказал об этом. В клубе это знают», — приводит слова Та Kicker.

Защитник выступает за «Байер» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.