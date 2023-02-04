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Германия

Сегодня, 22:12

Эдин Терзич — о голе Аллера: «Хотим верить, что это не последний его гол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич оценил игру нападающего Себастьяна Аллера в матче с «Фрайбургом» (3:1).

28-летний футболист забил первый гол в официальных матчах за команду после длительного лечения.

«Мы желали, чтобы он забил еще в июле или августе. Это делает нас еще более счастливыми, потому что произошло именно сегодня, это был важный гол. Он очень много значит для Аллера и очень много значит для нас. Мы хотим верить, что это не последний его гол», — приводит слова Терзича сайт клуба.

«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии (37 очков).

Источник: ФК «Боруссия»

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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