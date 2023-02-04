Сегодня, 22:12
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич оценил игру нападающего Себастьяна Аллера в матче с «Фрайбургом» (3:1).
28-летний футболист забил первый гол в официальных матчах за команду после длительного лечения.
«Мы желали, чтобы он забил еще в июле или августе. Это делает нас еще более счастливыми, потому что произошло именно сегодня, это был важный гол. Он очень много значит для Аллера и очень много значит для нас. Мы хотим верить, что это не последний его гол», — приводит слова Терзича сайт клуба.
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии (37 очков).
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