Экс-форвард «Зенита» Азмун попал в сборную худших игроков сезона бундеслиги по версии ESPN

Нападающий «Байера» Сердар Азмун попал в сборную худших футболистов сезона чемпионата Германии по версии ESPN.

Состав худших игроков сезона-2022/23 бундеслиги: Мануэль Нойер («Бавария»), Джонджо Кенни («Герта»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»), Юлиан Вайгль («Боруссия», Менхенгладбах), Райан Гравенберх («Бавария»), Садио Мане («Бавария»), Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»), Алассан Плеа («Боруссия», Менхенгладбах).

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в «Байер».

В прошедшем сезоне он сыграл за немецкий клуб 33 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.