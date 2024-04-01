Экс-игрок сборной Германии хочет видеть Моуринью во главе «Баварии»

Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн считает, что экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».

«Следует серьезно подумать о том, не хотите ли вы пригласить тренера на последние несколько недель. На рынке их много. Я думаю о Моуринью. Он выдающийся профессионал», — приводит слова Хаманна Sky Sport.

Последним клубом для 61-летнего Моуринью является «Рома». Португалец покинул команду в январе 2024 года. До итальянского клуба специалист руководил «Бенфикой», «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

«Бавария» после 27 туров чемпионата Германии занимает второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидируещего «Байера» составляет 13 очков.