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Линекер: «Беккенбауэр выигрывал с изяществом и очарованием»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на новость о смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра. Экс-защитнику было 78 лет.

«Очень расстроен смертью Франца Беккенбауэра. Один из величайших в нашей игре. «Кайзер» был самым потрясающим игроком, кто выиграл все с изяществом и очарованием. Покойся с миром», — написал Линекер в соцсети Х.

В составе сборной Германии Беккенбауэр провел 103 матча и забил 14 голов. Вместе с бундестим футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972-м. Также немец завоевал серебро ЧМ-1966, бронзу ЧМ-1970 и серебро Евро-1976.

Франц Беккенбауэр
Гари Линекер
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