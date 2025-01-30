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Сегодня, 11:30

Экс-тренер «Баварии» Нико Ковач возглавил дортмундскую «Боруссию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нико Ковач.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер «Баварии» Нико Ковач возглавил «Боруссию», сообщает пресс-служба дортмундцев.

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до лета 2026 года. Ковач сменил на посту главного тренера Нури Шахина, который возглавлял команду с июня.

Последним местом работы Ковача был «Вольфсбург». До этого хорват также тренировал «Монако», «Баварию», «Айнтрахт» и сборную Хорватии.

После 19 туров «Боруссия» с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице бундеслиги. Также команда заняла десятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и сыграет в стыковом раунде турнира.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нико Ковач
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