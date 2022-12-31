Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 08:13

Кан: «Пеле — один из немногих бессмертных в наше время»

Экс-вратарь «Баварии» Кан прокомментировал новость о смерти Пеле
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского форварда Пеле.

«Пеле был тем, кто забил больше 1 тысячи голов, он вдохновлял поколения болельщиков по всему миру — как на поле, так и за его пределами. О его уникальной магии знают даже те люди, кто никогда не видел его игры живьем. Пеле — один из немногих бессмертных в наше время», — цитирует Кана Bayern&Germany.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

Оливер Кан
Пеле
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
В США указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
Путин разрешил расчеты в иностранной валюте при оплате задолженности за поставки газа РФ
Российские спецслужбы нашли в пригороде Луганска схрон диверсантов
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Бавария» считает Мусиалу и Дэвиса незаменимыми для команды