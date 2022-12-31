Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского форварда Пеле.

«Пеле был тем, кто забил больше 1 тысячи голов, он вдохновлял поколения болельщиков по всему миру — как на поле, так и за его пределами. О его уникальной магии знают даже те люди, кто никогда не видел его игры живьем. Пеле — один из немногих бессмертных в наше время», — цитирует Кана Bayern&Germany.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.