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Германия

3 ноября, 23:40

Эль-Гази — об уходе из «Майнца»: «Потеря денег — ничто, по сравнению с адом, который обрушился на людей Газы»

Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» разорвать с ним контракт
Руслан Минаев
Анвар Эль-Гази в составе «Майнца».
Фото Global Look Press
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Вингер Анвар Эль-Гази высказался после разрыва контракта с «Майнцем». Немецкий клуб объявил об уходе игрока в пятницу, 3 ноября.

«Стойте за правильные вещи, даже если вы будете стоять в одиночку. Потеря средств к существованию — ничто, в сравнении с адом, который обрушился на невинных и уязвимых людей Газы», — написал игрок в соцсети.

28-летний марокканец, представляющий Нидерланды, стал игроком немецкого клуба в конце сентября, перейдя на правах свободного агента. В составе немецкого клуба форвард провел 3 матча и отметился 1 результативной передачей.

ФК Майнц
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