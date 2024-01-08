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Капелло — о Беккенбауэре: «Он был великим игроком и прекрасным руководителем!»

Капелло выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью легенды футбола, экс-игрока и тренера сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«Он был великим игроком, который выиграл два «Золотых мяча», а также прекрасным руководителем!» — сказал Капелло «СЭ».

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча». Беккенбауэр также привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира в качестве тренера (1990).

Фабио Капелло
Франц Беккенбауэр
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