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Сегодня, 22:21

Фанаты «Гамбурга» праздновали на поле выход в бундеслигу, но клуб опустился в зону стыков

Мария Гусева
Футболисты «Гамбурга».
Фото Reuters
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В матче заключительного тура второй бундеслиги «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» (1:0).

В это время в параллельном матче «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за выход в высшую лигу, заканчивал игру с «Регенсбургом» и уступал 1:2, тогда как ему была нужна только победа.

Болельщики «Гамбурга» были уверены в выходе их команды в бундеслигу и начали праздновать, выбежав на поле. Однако «Хайденхайм» одержал победу над «Ян Регенсбург» (3:2), забив на 90+3-й и 90+9-й минутах встречи. Клуб занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выход в бундеслигу.

«Гамбург» занял третье место в турнирной таблице, клубу предстоит сыграть в стыковых матчах со «Штутгартом».

Футбол
ФК Гамбург
Бундеслига
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