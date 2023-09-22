Феллер: «Нагельсманн был нашим предпочтительным кандидатом на пост тренера сборной Германии»

Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Феллер оценил назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.

«Юлиан Нагельсманн был нашим предпочтительным кандидатом на пост тренера сборной. Он не только абсолютный футбольный эксперт, но уже доказал на всех своих позициях в очень молодом для главного тренера возрасте, что он может мотивировать и вдохновлять команду и все окружение. Его страсть к футболу заметна и заразительна. Своими качествами и индивидуальностью Юлиан внесет решающий вклад в то, чтобы мы все могли летом провести великолепный чемпионат Европы в нашей стране», — приводит слова Феллера официальный сайт союза.

36-летний тренер подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Нагельсманн сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября. Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.