Феллер назначен спортивным директором сборной Германии

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Экс-футболист Руди Феллер сменит Оливера Бирхоффа на посту спортивного директора сборной Германии, сообщила в четверг федерация футбола Германии.
Бывший тренер сборной Германии (2000-2004) начнет работу на новом посту с 1 февраля.ю Бирхофф покинул должность в начале декабря после 18 лет работы в немецкой сборной.
«Главная цель — заложить основы для успешного проведения Евро-2024 дома и при поддержке всей Германии», — говорится в пресс-релизе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования