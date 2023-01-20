Феллер назначен спортивным директором сборной Германии

Экс-футболист Руди Феллер сменит Оливера Бирхоффа на посту спортивного директора сборной Германии, сообщила в четверг федерация футбола Германии.

Бывший тренер сборной Германии (2000-2004) начнет работу на новом посту с 1 февраля.ю Бирхофф покинул должность в начале декабря после 18 лет работы в немецкой сборной.

«Главная цель — заложить основы для успешного проведения Евро-2024 дома и при поддержке всей Германии», — говорится в пресс-релизе.