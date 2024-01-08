Феллер: «Беккенбауэр был источником вдохновения для целых поколений»

Директор сборной Германии Руди Феллер отреагировал на новость о смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра.

«Мне невероятно грустно, эта новость меня очень тронула. Считаю одной из величайший привилегия тот факт, что я был знаком с Францом Беккенбауэром. Мы вместе завоевали титул чемпионов мира в 1990 году в Риме. Титул был невозможен без его выдающихся тренерских заслуг. «Кайзер» был источником вдохновения для целых поколений. Я потерял хорошего друга», — цитирует Феллера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

В качестве тренера Беккенбауэр привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира-1990. Вместе с «Марселем» специалист становился чемпионом Франции в 1991 году, а с «Баварией» выигрывал золотые медали бундеслиги в 1994 году.