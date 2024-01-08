Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:35

Феллер: «Беккенбауэр был источником вдохновения для целых поколений»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Директор сборной Германии Руди Феллер отреагировал на новость о смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра.

«Мне невероятно грустно, эта новость меня очень тронула. Считаю одной из величайший привилегия тот факт, что я был знаком с Францом Беккенбауэром. Мы вместе завоевали титул чемпионов мира в 1990 году в Риме. Титул был невозможен без его выдающихся тренерских заслуг. «Кайзер» был источником вдохновения для целых поколений. Я потерял хорошего друга», — цитирует Феллера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

В качестве тренера Беккенбауэр привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира-1990. Вместе с «Марселем» специалист становился чемпионом Франции в 1991 году, а с «Баварией» выигрывал золотые медали бундеслиги в 1994 году.

Руди Феллер
Франц Беккенбауэр
1
0
Читайте также
Даня Милохин может провести бой в феврале в Дубае
Бывший защитник ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Появилось видео с моментом ДТП с участием 50 машин под Великим Новгородом
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Нагельсманн: «Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии»

Капелло — о Беккенбауэре: «Он был великим игроком и прекрасным руководителем!»