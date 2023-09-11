Феллер заявил, что не собирается занимать место главного тренера сборной Германии

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост нового главного тренера национальной команды.

«Очевидно, что в наших разговорах всплывают имена, но я научился не комментировать подобные ситуации. Я убежден, что через три с половиной недели мы представим нового тренера», — приводит Sky Sports слова Феллера.

Также он высказался о предстоящем товарищеском матче сборной Германии с Францией. В этой игре 63-летний специалист будет руководить немецкой командой.

«Завтра мне предстоит провести одну игру, я чувствовал себя обязанным помочь с этим. Моя цель — поддержать нового тренера, как я это сделал с Ханси Фликом, но, надеюсь, будут лучшие результаты. Я знаю ситуацию, и мне действительно не хотелось этого делать. Им пришлось меня убеждать», — добавил Феллер.

10 сентября стало известно, что Флик покинул пост главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством сборная Германии провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и в 6 играх потерпела поражение.