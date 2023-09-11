Феллер заявил, что не собирается занимать место главного тренера сборной Германии

Сегодня, 22:22
Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост нового главного тренера национальной команды.
«Очевидно, что в наших разговорах всплывают имена, но я научился не комментировать подобные ситуации. Я убежден, что через три с половиной недели мы представим нового тренера», — приводит Sky Sports слова Феллера.
Также он высказался о предстоящем товарищеском матче сборной Германии с Францией. В этой игре 63-летний специалист будет руководить немецкой командой.
«Завтра мне предстоит провести одну игру, я чувствовал себя обязанным помочь с этим. Моя цель — поддержать нового тренера, как я это сделал с Ханси Фликом, но, надеюсь, будут лучшие результаты. Я знаю ситуацию, и мне действительно не хотелось этого делать. Им пришлось меня убеждать», — добавил Феллер.
10 сентября стало известно, что Флик покинул пост главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством сборная Германии провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и в 6 играх потерпела поражение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
3
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
5
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
9
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
10
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
13
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
17
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -