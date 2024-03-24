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Германия

24 марта, 17:53

Фернандо Торрес назвал Хаби Алонсо невероятным тренером

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий Фернандо Торрес рассказал, что думает о качествах главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Испанцы играли вместе в «Ливерпуле» в течение двух сезонов, а также в национальной сборной.

«Думаю, что у него все идет хорошо, он был невероятным игроком и уже фантастический тренер. Хаби хороший парень, мы дружим. Надеюсь, у него все будет прекрасно.

Его команда проводит фантастический сезон, не проигрывая ни одной игры. Его ждет светлое будущее», ­- цитирует Торреса Liverpool Echo.

Фернандо Торрес
ФК Байер
Хаби Алонсо
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