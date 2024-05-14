Финалист Лиги чемпионов Хуммельс не сыграет за сборную Германии на Евро-2024

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс не будет вызван в сборную Германии на чемпионат Европы-2024, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По словам журналиста, в национальную команду вместо Хуммельса будет вызван 27-летний защитник «Айнтрахта» Робин Кох.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

В нынешнем сезоне 35-летний Хуммельс сыграл в 38 встречах дортмундцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Защитник примет участие в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.