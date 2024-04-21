Флик может вернуться в «Баварию»

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик готов вернуться в «Баварию», сообщают журналисты Патрик Штрассер и Максимилиан Кох.

По данным источника, специалист помирился с почетным президентом «Баварии» Ули Хенессом и готов вернуться в клуб.

59-летний Флик покинул пост главного тренера «Баварии» в 2021 году. В СМИ писали, что одной из причин стали конфликты с руководством клуба по поводу трансферов.

Нынешний главный тренер команды Томас Тухель покинет свой пост по окончании сезона.

Сообщалось, что «Барселона» также рассматривает немца на замену Хави, который покинет каталонцев летом.