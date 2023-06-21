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Сегодня, 13:29

Флик не намерен уходить в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс Флик не намерен уходить в отставку со своего поста.

«Мои футбольные идеи подходят этой команде. Я еще не сталкивался с подобной ситуацией. Я могу поработать с лучшими игроками Германии, я получаю удовольствие от работы. В сентябре мы постараемся выступить лучше», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

Сборная Германии в 2023 году потерпела три поражения в пяти матчах. Ранее команда Флика в товарищеских матчах уступила Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1), сыграла вничью с Украиной (3:3) и обыграла Перу (2:0).

Источник: Bayern & Germany
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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