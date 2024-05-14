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Сегодня, 07:08

Флик не вернется в «Баварию»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, скорее всего, не вернется в немецкий клуб, сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны не могут договориться о контракте.

«Бавария» продолжает рассматривать кандидатуру главного тренера «Брайтона Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила двухлетний контракт бывшему тренеру клуба Ханс-Дитеру Флику. В апреле Sky Sport Germany также утверждал, что Де Дзерби является одним из кандидатов на пост тренера «Баварии».

Контракт 44-летнего специалиста с «Брайтоном» истекает летом 2026 года.

ФК Бавария
Ханс Флик
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