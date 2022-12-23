Флик прокомментировал нежелание некоторых болельщиков сборной Германии смотреть матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик рассказал об эмоциях после неудачи национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Часть людей смотрели матчи, другая часть принципиально не хотели смотреть игры чемпионата мира. Страна была разделена, это стыдно. Футбол должен объединять людей. Теми болельщиками, которые выбрали болеть за свою команду, я горжусь», — цитирует Флика Frankfurter Neue Presse.

Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд. Немцы финишировали на третьем месте.