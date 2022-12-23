Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 06:22

Флик прокомментировал нежелание некоторых болельщиков сборной Германии смотреть матчи ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик рассказал об эмоциях после неудачи национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Часть людей смотрели матчи, другая часть принципиально не хотели смотреть игры чемпионата мира. Страна была разделена, это стыдно. Футбол должен объединять людей. Теми болельщиками, которые выбрали болеть за свою команду, я горжусь», — цитирует Флика Frankfurter Neue Presse.

Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд. Немцы финишировали на третьем месте.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
СМИ сообщили о планах Пентагона обучать ВСУ работе с Patriot в США
КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алфонсо Дейвис признан игроком года в Канаде

Фабрегас назвал лучшего молодого игрока мира