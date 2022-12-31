Главный тренер сборной Германии Ханси Флик отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле. Он считает, что его игра была совершенством и что Пеле навсегда останется королем футбола.

«Он мог все. Пеле не только был бомбардиром, он еще и прекрасно разбирался в товарищах по команде, его передачи и пасы стоили внимания не меньше, чем его голы. Футбол был его лучшим другом и, возможно, наоборот. Пеле оставляет пустоту, которую невозможно заполнить», — цитирует Флика DFB.