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Сегодня, 08:33

Флик — о Пеле: «Футбол был его лучшим другом и, возможно, наоборот»

Флик прокомментировал смерть легендарного футболиста Пеле
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Ханси Флик отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле. Он считает, что его игра была совершенством и что Пеле навсегда останется королем футбола.

«Он мог все. Пеле не только был бомбардиром, он еще и прекрасно разбирался в товарищах по команде, его передачи и пасы стоили внимания не меньше, чем его голы. Футбол был его лучшим другом и, возможно, наоборот. Пеле оставляет пустоту, которую невозможно заполнить», — цитирует Флика DFB.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

Пеле
Ханс Флик
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Кан: «Пеле — один из немногих бессмертных в наше время»